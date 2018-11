Casamonica, si ribella un'altra donna: "Sequestri e abusi da mio marito. Parlo per salvare le mie figlie"

Saranno stati i recenti arresti, quelli dell'operazione Gramigna, oppure il clamore mediatico suscitato dopo l'aggressione al Roxy Bar o gli sgomberi al Quadraro. O, magari, la storia di Debora, la 'gagè' ribelle figlia di un ex personaggio legato alla banda della Magliana e vicina al boss Giuseppe Casamonica (detto Bitalo e figura apicale del gruppo) ma soprattutto a Massimiliano Casamonica, compagno di vita e legati da un matrimonio celebrato con rito sinti, che dopo anni di soprusi si è rivolata alle forze dell'ordine spiegando le logiche del clan.

Fatto sta che Maria, nome di fantasia, proprio non ne poteva più. Lei, dopo 14 anni convivenza e matrimonio con Raffaele Casamonica, 47 anni e noto esponente, ha trovato il coraggio di ribellarsi e denunciare le gravi e ripetute condotte violente nei suoi confronti.

La donna, straniera, aveva conosciuto Raffaele Casamonica in un paese dell'Europa centrale nel 2004. Lì lui sembrava affabile, viveva in latitanza e sotto false generalità. Così si è innamorata, si era trasferita a Roma, e soltanto in seguito aveva compreso a quale famiglia appartenesse il marito.

Maria, nelle sue puntuali e mai contraddittorie dichiarazioni, ha ripercorso il lungo drammatico vissuto con l'uomo. Dal loro primo incontro, quando era ancora molto giovane, al matrimonio nel 2013 a Roma, fino alla sua fuga disperata per trovare rifugio in una struttura protetta con le due figlie.

"Mi tenevano chiusa in casa. Dicevano come io e le mie due bambine dovevamo vestirci", ha riferito Maria che, sentitasi liberata, ha trovato supporto e aiuto nella IV sezione della Squadra Mobile di Roma. Gli agenti, specializzati proprio in casi di donne vessate e maltrattate, hanno ascoltato i racconti della donna. Diversi. Tutti crudi.

Maria ha riferito della difficoltà ad uscire dalla spirale di violenza e di come era stata costretta a vivere, subendo prevaricazioni, umiliazioni, aggressioni, ed ogni forma di controllo, in stato di totale isolamento, costretta anche a rapporti sessuali imposti. Lo scorso mese di aprile, su delega della Procura della Repubblica, è così scattata una serrata indagine.

Viveva in una condizione di totale asservimento al marito e ai suoi familiari, quasi in schivitù, tante che i Casamonica le hanno anche imposto le usanze della famiglia di etnia sinti, anche per quanto riguarda l'educazione delle bambine, l'abbigliamento da indossare e persino l'acconciatura dei capelli.

L'incubo è continuano anche dopo che Raffaele Casamonica è stato arrestato. Maria per anni è stata costantemente tenuta sotto controllo da tutta la cerchia dei familiari, costretta a rispettare i loro ordini, nonostante avesse espresso la volontà di sottrarsi alla condizione nella quale era costretta a vivere.

"Con mio marito in carcere ho subito minacce di morte. Avevo capito che di non voler più sottostare più alle loro condizioni, alle "regole" della famiglia Casamonica. Volevo e voglio qualcosa di diverso per le mie figlie, non voglio che stiano in quel contesto", ha raccontato, in sostanza, alla Polizia: "Ho denunciato tutto per le mie figlie", il suo mantra.

Nei giorni scorsi l'incubo è finito. La Polizia ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per "maltrattamenti anche in danno delle due figlie, e violenza sessuale", emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, presso il carcere di Rebibbia, dove Raffaele Casamonica è già detenuto con fine pena 2031. La donne e le sue figlia vivono ora sotto protezione.