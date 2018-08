Trova la moglie in casa con il giovane amico, li insegue in auto e li minaccia con il coltello

E' rientrato in casa ed ha trovato la moglie in compagnia di un amico. Nessuna scena compromettente, semplicemente la presenza di un giovane ragazzo in casa della consorte, con la quale non viveva insieme da qualche mese. Tanto è bastato a far scattare l'ira e la gelosia di un uomo egiziano che ha dapprima minacciato la donna, che è poi fuggita a bordo di un'auto assieme al giovane con cui si trovava insieme nell'appartamento. Dietro di loro, ad inseguirli, la vettura del marito geloso.

Trova la moglie in casa con l'amico

I fatti sono avvenuti la sera di mercoledì 8 agosto quando l'uomo è entrato nella casa di Casal Brunori dove sino a poco fa viveva con la moglie. Infuriato per la presenza del giovane amico della consorte, le ha chiesto di farsi consegnare il cellulare per provare il suo tradimento. Una richiesta violenta, con moglie e "amante" che viste le brutte sono riusciti a darsi alla fuga insieme a bordo di un'auto.

Inseguiti dal marito geloso

Saliti in macchina la moglie e l'amico, dietro di loro si è quindi messo all'inseguimento il marito geloso. Una folle corsa, con l'uomo che li ha speronati ripetute volte, minacciandoli armato di un coltello. Riuscito a tagliargli la strada ed a costringerli ad arrestare la corsa, l'uomo ha quindi cominciato a prendere a pugni la vettura dove viaggiavano i due, per poi derubare la donna del telefono cellulare e delle chiavi della vettura. Poi l'arrivo dei carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia che hanno fermato il marito geloso con l'accusa di "rapina". L'aggressore è stato prima accompagnato all'ospedale Sant'Anna di Pomezia dove è stato refertato per una contusione alla mano destra.