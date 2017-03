Mobilità: percorsi modificati per le linee 34 e 662 da lunedì 3 aprile

Modifiche per due linee degli autobus Atac dal 3 aprile. La linea 34 sarà ripristinata sul percorso originario e tornerà a transitare in via Monte del Gallo e a collegare la zona con corso Vittorio (via Paola) e piazza Cavour. I bus transitano su via Crescenzio, lungotevere-via di Porta cavalleggeri-via Gregorio VII. In attesa di lavori di ristrutturazione della galleria Pasa, temporaneamente, in direzione Monte del Gallo, la linea 34, così come le altre linee della zona, percorre il sottovia Cavalleggeri e da via Gregorio VII riprende il percorso normale.

La linea 34 è attiva tutti i giorni. Nei feriali, è attiva da via Monte del Gallo dalle 5.50 alle 20.30; da via Crescenzio dalle 5.30 alle 21. Nei festivi, prima e ultima corsa da via Monte del Gallo alle 6.17 e alle 21; prima e ultima corsa da via Crescenzio alle 6 e alle 21.20.

La linea 662 viene, invece, modificata nel percorso e nell'orario. I bus continueranno a collegare via Cartagine, dove si trovano gli uffici della Asl alla zona di Quarto Miglio transitando, però, anche dalle stazioni Arco di Travertino e Porta Furba della linea A della metropolitana.

La linea 662, quindi, percorrerà via Cartagine, via Opita Oppio, via Tuscolana, stazione Porta Furba Qudraro metro A, via Tuscolana, via dell'Arco di Travertino, stazione metro A Arco di Travertino, via Appia Nuova, via Annia regilla, via al Quarto Miglio, via San Pier d'Alcantara, via di San Tarcisio, via Appia Pignatelli, via Annia Regilla, via al Quarto Miglio per tornare poi a via Cartagine.

Nei giorni feriali escluso il sabato è attiva dalle 7 alle 18 con partenze dal capolinea di via Cartagine alle 7.00-7.40-8.21-9.02-9.43- 10.24-11.05-11.47-12.29-13.11- 13.53-14.53-15.16-15.57-16.38- 17.19-18.00.

Al sabato, la linea 662 è attiva dalle 7 alle 13 con partenze dal capolinea di via Cartagine alle 7.00-7.40-8.20-9.00-9.40-10.20 -11.00-11.40-12.20-13.00

La modifica delle linee 34 e 662 è stata pianificata per garantire il servizio nelle zone servite da linee sulle quali circolano bus di dimensioni ridotte; tipologia di vetture di cui si è registrata man mano una minore disponibilità. In particolare, sulla linea 34, saranno utilizzati bus di piccole dimensioni per garantire il servizio nella zona via Monte del Gallo caratterizzata da strade particolarmente strette. L'itinerario della linea 662, invece, è stato modificato per permettere l'utilizzo di bus di lunghezza normale (12 metri). Grazie alla modifica aumenteranno i collegamenti tra Quarto Miglio e la metro A.