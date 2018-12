Nuda a San Pietro, fermata e denunciata: chi è la modella che ha senza veli a Roma

E' Marisa Papen la modella belga denunciata dalla Polizia per aver posato nuda sotto il Colonnato di San Pietro. La 26enne era con il suo fotografo. I due, però, dopo qualche scatto sono stati fermati dagli agenti dell'Ispettorato Vaticano. Quindi l'arrivo della Polizia, chiamata da alcuni fedeli. Sono accusati di atti osceni in luogo pubblico e offesa a confessione religiosa.

Basta digitare il suo nome sul web per saperne di più. Marisa Papen è infatti la modella che ha posato nuda davanti al Muro del Pianto, sollevando un vespaio di polemiche. Conosciuta soprattutto per la sua voglia di provocare, Marisa non ha paura di mostrarsi senza veli in situazioni estreme.

Ha passato anche una notte in carcere in Egitto per essersi fatta fotografare nuda al tempio di Karnak, a Luxor. Qui aveva addirittura rischiato di essere lapidata. Poi ancora apparendo in pose sexy in mezzo ai membri della tribù Surma. "La libertà sta diventando un lusso" ha scritto sui social.