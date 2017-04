Eur, non si fermano all'alt: due minorenni fermati su uno scooter rubato

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno bloccato, al termine di un inseguimento, due minorenni romani, di 17 anni, uno di loro già noto alle forze dell’ordine, per ricettazione e danneggiamento aggravato. I due non hanno rispettato l’alt imposto da una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un posto di controllo alla circolazione stradale, in viale Egeo, quindi fuggendo a bordo di uno scooter 125, di cilindrata.

L’inseguimento è durato alcuni chilometri, fino a quando, in via della grande Muraglia, nel quartiere Torrino, i due dopo diverse manovre spericolate, sono andati a sbattere contro la fiancata di una pattuglia dei Carabinieri. Hanno lasciato il mezzo a terra e sono fuggiti a piedi ma, dopo pochi metri, uno di loro è stato raggiunto e bloccato mentre il secondo è stato raggiunto presso la propria abitazione. Dai successivi accertamenti è emerso che il mezzo era stato rubato qualche ora prima al proprietario a cui è stato restituito. Dopo la denuncia i due sono stati rimessi in libertà in attesa di essere.