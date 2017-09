Incubo a Castro Pretorio: violenta minorenne e aggredisce la madre della giovane

Ancora una violenza sessuale a Roma. Ancora riflessori su Castro Pretorio. Ancora via Palestro, come nel caso della finlandese violentata, protagonista. Questa volta a finere in manette uomo di 50 anni accusato di "violenza sessuale" nei confronti di una minorenne, nonchè di "lesioni e molestie persecutorie" nei confronti della madre di quest'ultima.

A fermare l'uomo gli agenti della Polizia di Stato della quarta sezione della Squadra Mobile di Roma, specializzata nel contrasto dei reati di natura sessuale. L'indagine è scaturita proprio dalla denuncia della ex compagna, formalizzata in seguito ad una violenta lite avvenuta in strada fra i due, che ha spinto, finalmente, la donna a raccontare agli agenti tutte le violenze che da tempo subiva .

I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso, tuttavia, di delineare un quadro ancor più grave di quello iniziale, che vedeva coinvolta anche la figlia della denunciante ora 20enne, minorenne all'epoca dei fatti, in passato vittima di abusi sessuali da parte dell’uomo.

Gli agenti hanno poi avuto conferma della violenza sessuale, nel corso delle audizioni protette della minore, durante le quali hanno acquisito le sofferte dichiarazioni della giovanissima vittima.

Ulteriori riscontri investigativi hanno poi confermato e cristallizzato le prove del perdurante stalking di N.M., queste le iniziali del 50enne, nei confronti della sua ex compagna.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Regina Coeli, a disposizione della autorità giudiziaria procedente.