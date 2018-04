Accerchiata e picchiata dal branco, ragazzina di 17 anni costretta alle cure dell'ospedale

Stava tornando a casa dopo essere scesa dal bus. Sulla strada del ritorno ha però incrociato un branco di giovanissimi che l'hanno prima accerchiata, per poi insultarla ed aggredirla fisicamente, costringedola alle cure dell'ospedale. La vittima è una ragazzina filippina di 17 anni, presa di mira mentre camminava in via India al Villaggio Olimpico. Le violenze, secondo quanto raccontato dalla minorenne agli investigatori, si sono consumate la mattina dello scorso 8 marzo.

Picchiata dal branco al Villaggio Olimpico

Secondo quanto si apprende la 17enne aveva deciso di "marinare" la scuola e di passare la giornata della "Festa della Donna" in Centro Storico con una amica. Finita la passeggita le due si sono avviate verso le rispettive abitazioni. Scesa dal bus la 17enne ha poi incontrato il branco. Accerchiata la minorenne ha raccontato alla polizia la presenza di ragazzi e ragazze nel gruppo che l'ha poi aggredita. Di questi una giovane le avrebbe sferra,to uno schiaffo in pieno volto mentre un altro ragazzo l'avrebbe presa per un polso, causandone poi la distorsione.

Minorenne picchiata dal branco in via India

Picchiata la ragazza è andata a casa. I genitori l'hanno quindi accompagnata al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove venne dimessa con 7 giorni di prognosi per una distorsione al polso. I familiari della vittima hanno poi sporto denuncia agli investigatori del commissariato Villa Glori che, informata la Procura di Roma, ha cominciato le indagini per risalire alla baby gang. L'adolescente ha riferito di non aver mai visto prima quei ragazzi e anche la madre ha riferito che la figlia non ha mai avuto problemi con amici e compagni di scuola. Fra le ipotesi non si esclude il movente razzista.