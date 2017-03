Trasformano il minimarket in base dello spaccio, tre arresti

Tre bengalesi avevano trasformato il negozio di alimentari al Tiburtino in una base di spaccio. A seguito di alcuni servizi di osservazione nelle ore notturne, i poliziotti del commissariato Viminale, sono riusciti a capire il loro modus operandi. Ognuno dei tre aveva il proprio ruolo: c’era il cassiere preposto alla riscossione dei soldi e gli altri due soci il compito di girare nel negozio in attesa del cenno del primo – per allertarli ad “andare nel retro del negozio a prendere la droga”.

SPACCIO DI COCAINA - Il primo ad essere fermato è stato proprio il cassiere, un 37enne, che dopo aver venduto alcune dosi di cocaina si stava allontanando dal negozio mentre gli altri due, di 30 e 21 anni, sono stati fermati all’interno dell’esercizio pubblico. Il giovane 30enne è stato trovato in possesso di alcuni grammi di 'fumo' e di 560 euro.

HASHISH NEI TUBI DELLA CALDAIA - Gli investigatori hanno deciso di perquisire anche l’abitazione di questo trovando, all’interno della cucina, nascosta tra i tubi della caldaia, una busta di plastica contenente un coltello e circa 60 grammi di hashish mentre in camera da letto hanno rinvenuto 800 euro in banconote di vario taglio.

TRE ARRESTI - I tre stranieri, sono stati accompagnati negli uffici del commissariato Viminale e dopo gli atti di rito sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I clienti sono stati tutti segnalati alla Prefettura di Roma.