Centocelle: controlli in un minimarket, sequestri e multe per 2700 euro

Multe e sequestri ad un minimarket gestito da un cittadino di nazionalità bengalese nel quartiere di Centocelle. E' partito tutto da un esposto presentato alla Polizia Locale. Gli agenti del V Gruppo Casilino hanno scoperto che un commesso che operava all’interno dell’attività, in possesso di regolare permesso di soggiorno, era però privo di un contratto di lavoro.

Per questa ragione è stata data notizia all’Inps per gli adempimenti del caso verso il proprietario, che di fatto giovava del contributo di un dipendente non in regola. All’interno del locale è stata sequestrata molta merce alimentare priva di traduzione in lingua italiana e comminata una sanzione di 1032 euro per mancata etichettatura dei prodotti.

Altre due irregolarità sono state riscontrate nel corso dei controlli, trattasi di pane venduto a pezzi e non a peso e di una bilancia priva di regolare revisione, aspetto che ha comportato una sanzione totale pari a 1682 euro, con i relativi sequestri.