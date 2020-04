Minimarket aperto dopo le 19: il titolare finisce nei guai

Nella serata di ieri, durante uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione Roma viale Libia hanno trovato un minimarket, gestito da un cittadino del Bangladesh di 41 anni, ancora aperto, in violazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio emessa quale misura urgente per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I Carabinieri, transitando in via dei Campi Flegrei, non solo hanno notato il negozio ancora aperto al pubblico, nonostante fossero le 19:45 ma il commerciante stava anche vendendo merce ad un cliente, motivo per cui nei gli è stata anche contestata la violazione amministrativa.

In virtù della normativa vigente, inoltre, i Carabinieri hanno imposto la chiusura temporanea del negozio, per 5 giorni.