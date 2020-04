Minaccia di lanciarsi da 10 metri di altezza: salvato dagli agenti

E’ la sera di sabato 18 aprile, quando al NUE giunge una richiesta di aiuto da parte di un uomo che minaccia di gettarsi da un ponte in zona Prati Fiscali.

Sul posto arrivano immediatamente gli agenti del commissariato Fidene e del commissariato Vescovio che si dividono per fare una battuta di ricerca nella zona segnalata e notano un uomo a cavalcioni su un muretto che minaccia di gettarsi nel vuoto da un’altezza di 10 metri.

I poliziotti a quel punto si sono avvicinati a lui, tentando di dissuaderlo dal compiere un tale gesto ma l’uomo gli ha intimato, più volte, di non avvicinarsi e, nel momento in cui ha tentato di fare il folle gesto, gli agenti sono riusciti ad afferrarlo e a metterlo in sicurezza sul marciapiede.

Nonostante l’intervento dei poliziotti e del personale sanitario, l’uomo riferiva ancora di volersi suicidare poichédopo aver perso entrambi i genitori e non avendo più rapporti con il resto della famiglia, non aveva più nessuna ragione per continuare a vivere. Pertanto è stato anche segnalato ai competenti servizi sociali.