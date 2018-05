Minaccia la moglie con un coltello da cucina, arrestato per maltrattamenti

Una segnalazione ai carabinieri ha evitato il peggio e ha messo in salvo una giovane donna. I fatti sono avvenuti nella sera di venerdì 4 maggio quando i militari del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in un appartamento di via Tuscolana, all’altezza di Arco di Travertino.

Minaccia la moglie con un coltello da cucina

Protagonista della vicenda un cittadino di origini tunisine di 37 anni: l’uomo ha impugnato un coltello da cucina e ha minacciato la moglie all’interno del loro appartamento. Il tempestivo intervento dei carabinieri, allertati da una segnalazione, ha scongiurato quella che sarebbe potuta diventare l’ennesima tragedia familiare.

Il racconto della donna

La moglie dell’uomo, una giovane donna, di 34 anni di origini tunisine ma nata in Italia, non ha riportato nessuna ferita e non è stato necessario per lei fare ricorso alle cure sanitarie. Ai militari, durante la denuncia, la donna ha raccontato che quella della serata di venerdì non è stata l’unica volta in cui ha subito minacce dall’uomo riportando un episodio avvenuto durante lo scorso mese di febbraio.

L’arresto dell’uomo

Ai polsi dell’uomo sono scattate le manette alla luce della denuncia presentata dalla donna e dagli episodi pregressi, si trova nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: l'accusa è di maltrattamenti in famiglia.