Torre Maura, minaccia i familiari con un coltello e si barrica in casa

Attimi di tensione durante il periodo di Natale a Torre Maura. Un romeno di 48 anni, per futili motivi, ha dato in escandescenza e dopo aver minacciato i propri familiari con un coltello, ha aggredito anche i poliziotti intervenuti sul posto per verificare quanto stesse accadendo.

Barricatosi in casa, quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino sono riusciti ad entrare nell’appartamento attraverso una porta-finestra, lo straniero, ancora armato di coltello, ha iniziato a minacciarli scagliandosi contro di loro. Dopo una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a disarmarlo e ad accompagnarlo negli uffici di Polizia.

E' stato arrestato per "resistenza e lesioni a pubblico ufficiale". Accusa simile a quella in chi è andato incontro un romano di 47 anni. Malgrado sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, l’uomo è uscito di casa ed ha iniziato a molestare alcuni passanti in via Ugo Ojetti.

Quando gli agenti della polizia di stato del commissariato San Basilio sono giunti sul posto, questo ha cercato di allontanarsi ma è stato bloccato. Negli uffici di polizia ha iniziato a dare in escandescenza aggredendo i poliziotti. Arrestato, dovrà rispondere del reato di evasione e di resistenza a pubblico ufficiale.