"Ti uccido": strangola la moglie minacciandola di morte, in casa trovate 3 pistole

"Ti uccido". Prima la lite, poi le minacce di morte. E' successo in via Aldo Ballarin, in zona Eur, dove gli agenti del reparto volanti e del commissariato Colombo hanno arrestato un romano di 48 anni. Ad allertarli una donna che presentava evidenti segni sul collo e sul volto.

Sul posto sono giunti i poliziotti che hanno ricostruito i fatti. Dopo una banale lite con il coniuge, il marito l'ha aggredita stringendola prima le mani al collo e poi colpendola con un pugno al volto. L'uomo, inoltre, l'avrebbe minacciata di morte alludendo al possesso di un'arma.

Perquisita l'abitazione, gli agenti della Polizia di Stato, hanno rinvenuto 2 pistole semiautomatiche nascoste sopra l'armadio della camera da letto. Anche in cantina, è stata sequestrata una pistola a tamburo con relativo munizionamento; armi illegalmente detenute.

La donna è stata soccorsa tramite 118 e accompagnata in ospedale dove le veniva diagnosticato trauma cranico e facciale con escoriazioni al collo. L'uomo invece, accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato oltre che per maltrattamenti in famiglia anche per la detenzione abusiva di armi e munizioni.