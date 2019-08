Buste sospette a Palazzo Chigi e nella sede Pd: a Zingaretti eroina, a Conte un liquido

Due buste gialle contenenti polvere sospetta, recapitate al segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti e Giuseppe Conte, questa a Palazzo Chigi, hanno fatto scattare l'allarme. Nel quartiere generale dei dem a Roma sono così intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato, la Digos e i vigili del fuoco. Così come nell'altra sede istitutzionale.

Secondo quanto emerso, nella busta c'erano polvere bianca. Da un primo riscontro scientifico, secondo fonti della Questura, è risultata essere eroina, indirizzata proprio a Zingaretti.

Non conteneva invece eroina ma un liquido vinilico non pericoloso il pacco arrivato questa mattina a Palazzo Chigi indirizzato alla presidenza del Consiglio.

Al momento non sarebbe possibile risalire al mittente delle buste sospette, così come non è escluso che possa essere stata inviata dall'estero. L'area intorno ai due ingressi, per circa 50 minuti, è stata transennata e sorvegliata dai militari che abitualmente con una camionetta.