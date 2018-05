Ostia, ubriaco al ristorante minaccia il proprietario e i clienti

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Ostia hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 43enne romeno in evidente stato di ebrezza, colpevole di aver minacciato il proprietario e disturbato il pranzo domenicale dei clienti di un ristorante in via del Martin Pescatore. L’arrivo delle forze dell’ordine non ha placato quella che si è rivelata essere una vecchia conoscenza dell’Arma.

L’ubriaco ha tentato di reagire, scagliandosi contro i carabinieri, ma è stato facilmente bloccato ed arrestato. Trattenuto in caserma a smaltire la sbornia, è ora in attesa dell’udienza di convalida.