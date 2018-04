"Ti sciolgo nell'acido": insulti a prof Velletri, c'è un indagato

"Ti sciolgo nell'acido". Questa una delle minacce che uno studente Indagini ha lanciato contro la sua professoressa a Velletri (qui la notizia completa). Un fatto che ha scosso la comunità, il comune dei Castelli ma anche innescato le indagini dei Carabinieri con la Procura di Velletri sulla vicenda ha aperto un fascicolo per per minacce e oltraggio al pubblico ufficiale.

Indagini che hanno portato una persona nell'iscrizione del registro degli indagati. In base a quanto si apprende la persona iscritta nel registro degli indagati avrebbe una "responsabilità collaterale" rispetto alla vicenda e probabilmente sarebbe chi ha materialmente postato il video. La posizione degli studenti, tutti minorenni, invece è stata trasmessa alla Procura dei minori.

Secondo quanto si è appreso la persona indagata non sarebbe quindi l'autore dell'aggressione verbale alla docente. Non è escluso che l'indagato possa essere la persona che materialmente ha 'postato' in rete il video e che in pochi giorni è diventato virale. Dopo averla minacciata di scioglierla nell'acido e di non farle ritrovare la macchina, Luca (nome di fantasia) ha confessato che ora "vuole bene" alla professoressa. I fatti risalgono al 2016.