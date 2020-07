Cronaca Tor di Quinto / Via del Foro Italico

Gli spaccano l'auto con una mazza e lo minacciano con la pistola: le violenze del gruppo dello 'Zingaro'

Lo 'Zingaro', un 40enne residente nel campo di via del Foro Italico, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di lesioni personali, minaccia aggravata e danneggiamento