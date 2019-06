"Datemi subito i soldi", al 'no' aggredisce padre e sorella: 34enne in manette

Maltrattamenti in famiglia: con questa accusa i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno condotto nel carcere di Regina Coeli un 34enne romano.

Soldi per la droga: al 'No' aggredisce padre e sorella

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, ieri sera è rientrato nella sua abitazione in via Vitaliano Ponti, nel quartiere Alessandrino, dove vive con il padre 67enne e la sorella 43enne e, in stato di agitazione, li ha pesantemente minacciati richiedendo loro denaro.

Al rifiuto della sorella prima e del padre poi, certi che i soldi sarebbero stati utilizzati per l’acquisto di droga, il 34enne li ha aggrediti ma è stato bloccato dai Carabinieri intervenuti su richiesta delle vittime.

L'uomo già denunciato quattro giorni prima

Dagli accertamenti eseguiti dai militari è emerso che l’uomo era già stato denunciato, per analoghi episodi, da padre e sorella: nel giugno del 2018 e poi appena pochi giorni prima l'ultimo episodio, il 4 giugno scorso.