Minaccia il padre con in coltello e si fa consegnare del denaro

Ha minacciato il padre con un coltello al fine di estorcergli del denaro e poi è scappato. Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti intervenuti, lo hanno rintracciato e bloccato in via di Pietralata nei pressi della omonima stazione della metropolitana. Il ragazzo, italiano di 17 anni, non era la prima volta che minacciava i propri genitori per avere soldi. Accompagnato negli uffici del commissariato Viminale, il minore è stato arrestato per tentata estorsione aggravata e continuata.