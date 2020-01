"Stavolta ti ammazzo. Ti brucio la macchina", poi lancia un vaso contro il padre

Quando gli agenti sono intervenuti a Monteverde lo hanno trovato che minacciava il padre di morte: "Stavolta ti ammazzo, ti metto la macchina a fuoco", con l'uomo, un 43enne, che si è poi allontanato dall'abitazione.

Ad accogliere il figlio ingrato tornato a casa palesemente ubriaco sono stati i poliziotti del commissariato Monteverde che lo hanno accompagnato presso gli uffici di Polizia e denunciato in stato di libertà per minacce aggravate.

Il 43enne, tuttavia, rientrato a casa ha continuato a minacciare di morte il padre, lanciandogli contro anche un vaso, tentando di prendere una scopa per colpire l’anziano genitore.

Bloccato immediatamente, l’uomo è stato portato pressi gli uffici di Polizia dove è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Sempre i poliziotti, del commissariato San Basilio, hanno invece arrestato un cittadino italiano residente nel quartiere del Municipio Tiburtino, per minacce e maltrattamenti nei confronti del padre. Rientrato nella nottata ubriaco in casa ha iniziato a battere in maniera violenta contro la porta d’ingresso urlando contro il genitore per poi allontanarsi e calmarsi grazie all’intervento dei poliziotti.

Una volta allontanatisi gli investigatori, il ragazzo ha ripreso ad insultare il padre cercando di danneggiare la porta della stanza da letto e minacciandolo di morte.

Tornati presso l’appartamento gli agenti hanno trovato il 22enne chiuso nella sua stanza che minacciava il padre dicendo: "Tu sei finito, quando va via la polizia ti ammazzo",insultando anche gl agenti "La polizia mi fa schifo", una volta uscito dalla stanza, il ragazzo veniva accompagnato pressi gli uffici di Polizia dove veniva arrestato per maltrattamenti e minacce.