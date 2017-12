"Non meriti neanche una pallottola": marito violento minaccia la moglie con una pistola

E’ rientrato a casa nel pomeriggio ubriaco ed ha iniziato a litigare con la moglie. In breve la discussione è degenerata a tal punto che l’uomo, ha impugnato la sua pistola e l’ha mostrata alla donna, alla quale ha però ha detto: "Non meriti neanche una pallottola". A finire in manette un uomo di 60 anni.

Denuncia della moglie

Impaurita, la moglie ha chiamato il NUE e tre pattuglie della Polizia di Stato sono immediatamente arrivate nell’abitazione dei due coniugi. Il marito se ne era però andato a bordo della propria autovettura per recarsi, così pensava la vittima, sul posto di lavoro dove avrebbe dovuto iniziare il suo turno alle 20. Giunti all’indirizzo indicatogli, gli agenti del Reparto Volanti hanno saputo che, poco prima, il 60enne aveva telefonato dicendo di essere malato.

Trovato in auto con la pistola carica

I poliziotti a quel punto si sono messi alla ricerca dell’automobile che hanno intercettato e bloccato poco dopo: l’uomo, che addosso aveva ancora l’arma carica ed anche due coltelli, è stato arrestato per minacce aggravate e porto abusivo di arma. Gli agenti gli hanno inoltre sequestrato, a scopo cautelativo, 4 fucili da caccia con relativo munizionamento, regolarmente detenuti in un’abitazione di sua proprietà.