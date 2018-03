Minaccia i genitori con un coltello, voleva i soldi per la droga

Furti e violenze che andavano avanti da anni. Vittime di un 36enne romano i loro genitori. L'ultima segnalazione, poi costata l'arresto al figlio ingrato, è giunta al 112 in piena notte, dall'appartamento di Palmarola dove vivono padre, madre e figlio. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato l'uomo mentre minacciava con un coltello i genitori per convincerli a dargli i soldi per lo stupefacente.

Minacce ai genitori a Palmarola

I poliziotti lo hanno bloccato e condotto prima presso il commissariato Primavalle e poi, dopo gli atti di rito, al carcere di Regina Coeli. I familiari del ragazzo arrestato hanno raccontato anni di furti e violenze in casa dovuti alla dipendenza dalle droghe.