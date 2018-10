Terrorizza i familiari per avere i soldi della droga, figlio violento in manette

Terrorizzava i familiari per avere i soldi della droga. Sono stati i carabinieri di Zagarolo ad arrestare un ragazzo di 25 anni, incensurato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il giovane, dopo l’ennesima lite scoppiata in casa a seguito dell’ennesima richiesta di denaro utile all’acquisto di sostanze stupefacenti, ha prima dato un pugno al televisore della cucina danneggiandolo e ferendosi alla mano, poi ha preso un coltello da cucina minacciando i genitori, la sorella ed il fratello.

Terrorizza i familiari per avere i soldi della droga

Quest’ultimo è riuscito a bloccarlo e a disarmarlo mentre la sorella ha chiesto aiuto al 112: i Carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando il figlio violento e portandolo in caserma. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che non si trattava di un episodio sporadico: le minacce e le aggressioni da parte del ragazzo nei confronti dei familiari, esasperati dalle continue richieste di denaro, andavano avanti ormai da mesi.

Figlio violento in manette

Per questo motivo, nei confronti del 25enne è scattato l’arresto in flagranza e, dopo l’udienza di convalida,è stato portato nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.