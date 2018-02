Ubriaco semina il panico in Centro: alba di paura in via del Gesù

Paura all'alba di domenica in Centro Storico quando un uomo ha seminato il panico richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. I fatti hanno preso corpo intorno alle 7:00 di ieri mattina in via del Gesù, poco distante da largo Argentina, quando diverse chiamate al 112 hanno indicato la presenza di un uomo in escandescenza che stava danneggiando il portone di un palazzo. Entrato nel condominio l'uomo ha minacciato una residente ed ha proseguito nella sua furia distruttiva rompendo alcuni vasi di piante che si trovavano nell'immobile.

Alba di paura in via del Gesù

All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trevi Campo Marzio, l'uomo si è scagliato contro un componente della pattuglia procurandogli lesioni lievi. Identificato in un 33enne, di nazionalità russa, è stato arrestato per danneggiamento aggravato, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e, avendo distrutto l’interno della macchina di servizio utilizzata per il trasporto in commissariato, anche di danneggiamento ai beni dello Stato .