Testaccio, segue automobilista e lo minaccia: "Dammi i soldi sennò ti taglio"

Lo ha seguito sino all'auto parcheggiata nella zona della movida di Testaccio, poi le minacce: "Dammi i soldi , dammi i soldi sennò ti taglio”. Questa la frase che si è sentito dire un uomo da un giovane rapinatore, mentre stava salendo sulla sua macchina parcheggiata vicino ad un locale nell'area di via di Monte Testaccio. Tra i due è nata una breve colluttazione ma la vittima è riuscita a fare desistere l’aggressore.

IDENTIKIT DEL RAPINATORE - All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, l’uomo rapinato ha raccontato il fatto fornendo particolari fisici del malvivente come la mancanza di uno dei denti incisivi e di due tagli sul sopracciglio destro. I poliziotti si sono messi subito sulle tracce dello stesso e, giunti in piazzale Ostiense, hanno notato un giovane corrispondente alle descrizioni.

COLTELLO IN TASCA - Alla vista degli agenti ha cercato di accelerare la sua andatura. Fermato e controllato, gli hanno trovato nella tasca dei pantaloni il coltello, utilizzato per commettere il reato. Accompagnato negli uffici di Polizia, il rapinatore, un 28enne di origine egiziana con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentata rapina ed accompagnato nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.