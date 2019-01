Ex Colonia Vittorio Emanuele: 75enne minacciata con il coltello per un posto letto

Minacciata con il coltello per un posto letto. È accaduto ad Ostia, nel'area dell'ex colonia Vittorio Emanuele II. Qui, un 20enne somalo, domiciliato nella struttura del lungomare lidense, è stato poi denunciato dai carabinieri della locale stazione per minaccia aggravata.

In particolare il giovane, armato di coltello, aveva infatti poco prima minacciato, per futili motivi, una connazionale 75enne, anch’essa domiciliata all’interno del citato complesso, al fine di occuparne il posto letto.

Il giovane è stato identificato e segnalato, mentre l’arma è stata sottoposta a sequestro.