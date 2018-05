Paura al San Giovanni: non può entrare con la compagna e punta coltello alla gola della dottoressa

Ha puntato un coltello alla gola della dottoressa mentre si trovavano al Pronto Soccorso. Motivo delle minacce il diniego da parte dei medici del nosocomio di far entrare l'uomo a visita con la compagna. I fatti sono accaduti all'ospedele San Giovanni Addolorata. A raccontarlo il direttore generale del nosocomio di via dell'Amba Aradam, Ilde Coiro, durante l'incontro con l'Ordine dei Medici di Roma e l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che volgeva proprio sul fenomeno della aggressioni al personale medico.

Coltello alla gola della dottoressa

Quel giorno, ricorda il direttore generale dell'ospedale San Giovanni "era arrivata al Pronto soccorso una coppia e quando la dottoressa ha chiesto all'accompagnatore di allontanarsi per visitare la signora, lui ha dato in escandescenze e ha puntato un coltello alla gola della dottoressa - ha raccontato Coiro -. Sono intervenuti gli operatori. Allora lui ha iniziato a fare atti di autolesionismo e l'abbiamo dovuto ricoverare. La signora è andata via. Era una persona che frequentemente si recava presso la nostra struttura. Evidentemente si trattava di un episodio di violenza sulle donne, e aveva paura. La dottoressa non è rimasta ferita, ma si è molto spaventata. Ha avuto un affiancamento psicologico".

Coiro ha sottolineato che "al San Giovanni c'é un sistema che consente ai parenti di vedere il percorso dei malati, però capitano purtroppo episodi come questi in cui é difficile controllare reazioni simili. Noi cerchiamo di fare il possibile. Il progetto del Servizio civile finanziato dalla Regione Lazio con i ragazzi che avevano l'incarico di fare affiancamento e accoglienza e' stato importantissimo. Poterlo ripetere sarebbe una opportunità in più".