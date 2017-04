Parco Caffarella: minaccia con un coltello custode di un terreno per occuparlo

E' stato minacciato con un grosso coltello da cucina da un uomo che pretendeva di usare una porzione di un terreno privato quale area dove ricavarsi un ricovero di fortuna. Autore delle minacce un 46enne di origini indiane, arrestato nella mattinata di domenica dai Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano per avere minacciato con un coltello il custode di un terreno privato adiacente al parco della Caffarella, all'Appio Latino.

GROSSO COLTELLO DA CUCINA - Ad allertare i Carabinieri è stata la stessa vittima che ha chiamato il 112, poiché minacciata dallo straniero che armato di un coltello da cucina con una lama lunga 30 centimetri, in evidente stato di alterazione psicofisica, pretendeva di accedere al terreno per costruirsi un ricovero di fortuna.

GIUDIZIO DI CONVALIDA - Il malvivente alla vista dei Carabinieri si è subito allontanato ma i miliari sono riusciti subito a rintraccialo e bloccarlo, rinvenendo e sequestrando anche il coltello. Per l’uomo sono scattate le manette per violenza privata e porto abusivo di armi, dopo l’arresto è stato accompagnato in caserma, in attesa dell’udienza di convalida.