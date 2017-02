Ladro seriale ripulisce auto in sosta e minaccia carabinieri con un coltello

Prima ha depredato un'auto in sosta poi, colto con le mani nel sacco dai carabinieri, non ha esitato a minacciarli con un coltello, sperando di riuscire a farla franca e evitare l’arresto. Ma, nonostante l’arma impugnata, un 28enne egiziano, senza occupazione e con precedenti, è stato bloccato dai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina.

FURTO IN AUTO - I fatti ieri notte, dopo che il ladro aveva già razziato alcune auto in sosta ma, non contento, aveva puntato un altro veicolo parcheggiato in via in Lucina, in Centro Storico. Una volta forzata la portiera, l’uomo, però, non ha fatto i conti con la vigilanza attiva dei Carabinieri della vicina caserma che lo hanno 'pizzicato' in flagranza.

MINACCE COL COLTELLO - Nel tentativo disperato di fuga, il 28enne ha estratto un coltello e minacciato i Carabinieri ma è stato ammanettato senza conseguenze. Oltre all’arma che è stata sequestrata, i Carabinieri hanno trovato nel suo zaino quattro autoradio, un navigatore satellitare, alcuni capi d’abbigliamento e vario materiale, tutto rubato. Il ladro seriale è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. Dovrà difendersi dalle accuse di furto aggravato, rapina impropria e ricettazione.