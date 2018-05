Torna dall'Inghilterra per aggredire l'ex moglie. Prima l'sms: "Ti ucciderò"

Aveva lasciato l’Italia dopo anni di violenza domestica nei confronti della moglie e del figlio e si era trasferito in Inghilterra. Non ha resistito molto lontano da casa e anche durante la permanenza all’estero non ha mai smesso di minacciare la donna attraverso messaggi.

Colpisce la moglie al volto e poi cerca il figlio

L’uomo, un cittadino di origini romene di 42 anni, ha continuato a minacciare la moglie nonostante la lontananza e il tentativo di rifarsi una vita all’estero. E proprio dall’Inghilterra ha inviato un messaggio alla donna annunciandole che sarebbe tornato il giorno del suo compleanno per ucciderla. L’uomo ha anticipato il suo rientro in Italia e si è presentato sul posto di lavoro della moglie. Una volta qui l’ha minacciata, le ha sferrato un pugno e poi le ha preso le chiavi di casa annunciando che avrebbe raggiunto il figlio per colpire anche lui.

La confessione della donna e l'arresto dell'uomo

Una vicina di casa della famiglia a ha notato l’uomo armeggiare con violenza sulla porta dell’abitazione e ha allertato il numero di emergenza. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli dei commissariati Villa Glori e Ponte Milvio che hanno bloccato l’uomo e lo hanno condotto nel carcere romano di Regina Coeli.