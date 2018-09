Aggredisce fratello e cognata, poi costringe la madre a prelevare soldi alle Poste

Terrorizzava i familiari da mesi con minacce ed aggressioni. Sono stati i carabinieri della stazione di Cave ad arrestarlo per il reato di minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia. A finire un mantte un giovane ragazzo del Comune dei Monti Prenestini, con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e controil patrimonio.

Terrorizava la famiglia a Cave

In particolare, dopo diversi interventi delle Forze dell’ Ordine in casa della famiglia del ragazzo per svariate liti negli ultimi giorni e alcune denunce dei familiari che facevano delineare un quadro di terrore e paura in casa per le continue minacce ed aggressioni del giovane nei confronti di tutti, giovedì scorso i militari sono intervenuti in modo decisivo prima che la situazione potesse degenerare nel peggiore dei modi.

Sequestra la madre ed aggredisce i familiari

Lo stesso infatti, dopo aver aggredito il fratello e spintonato la cognata, ha costretto la madre a salire in macchina e portandola all’ ufficio postale del paese costringendola sotto minaccia di morte a prelevare 200 euro da consegnargli. L’arrivo dei militari ha scongiurato però il peggio e dopo le formalità di rito, il giovane è stato tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.