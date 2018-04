Minaccia la madre con un vetro rotto: "Ti ammazzo. Ti voglio vedere morta"

"Ti ammazzo! Ti voglio vedere morta!". Questo è ciò che hanno sentito gli agenti della Polizia di Stato quando sono entrati in palazzo in cui erano stati inviati dalla sala operativa. A chiamare il NUE un inquilino dell’edificio che, aprendo la porta di casa, si è trovato davanti la donna oggetto di quelle minacce. A minacciarla il figlio, un 22enne romano.

Minacce alla madre con un vetro rotto

Subito giunti sul posto, i poliziotti dei commissariati Prenestino e San Basilio hanno trovato il romano di 22 anni, che con una mano teneva la madre per il collo e con l’altra brandiva un pezzo di vetro di circa 30 centimetri mentre le urlava contro minacciandola. Alla vista degli uomini in divisa, il ragazzo ha cercato di scappare dentro casa ma è stato prontamente bloccato ed arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate.

Le precedenti violenze

La vittima ha poi raccontato che quella non era la prima volta che il figlio la picchiava, mostrando svariati certificati degli ultimi mesi, dichiarando però di non aver mai sporto denuncia per quanto accaduto. Nella circostanza, le botte erano scaturite dal rifiuto da lei opposto ad una richiesta di denaro.

Figlio violento in manette

Portata in pronto soccorso dall’ambulanza, la donna ha ricevuto le cure necessarie mentre il 22enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato portato al carcere di Regina Coeli.