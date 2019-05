VIDEO | "La Sapienza è antifascista", studenti in corteo alla città universitaria per Mimmo Lucano

Il “no” della questura al presidio fascista di Forza Nuova non ha fermato la mobilitazione di studenti e studentesse de “La Sapienza” di Roma. Un lungo e animato corteo per le vie della città universitaria fino a piazzale Aldo Moro, presidiato dai blindati della Polizia, è stata la risposta al tentativo dei militanti guidati da Roberto Fiore, di protestare per la presenza del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, alla prima università della Capitale per una conferenza.

“Fuori i fascisti dall’università” e “siamo tutti antifascisti”, alcuni dei cori intonati tra le aule dell’ateneo.