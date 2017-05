Mille Miglia a via Veneto, strade chiuse in Centro e bus deviati

Torna a Roma la rievocazione storica della Mille Miglia. In via Veneto è tutto pronto per l'arrivo delle auto storiche che saranno in mostra. Una manifestaione importante che vedrà la chiusura di strade e la deviazioni di alcuni autobus in zona Centro. Già da ieri è stata modificata la viabilità del tratto di via Veneto tra Porta Pinciana a via Boncompagni, con chiusure che potrebbero ripetersi sino a sabato.

Dalle 16 alla mezzanotte di domani, è prevista la chiusura al traffico anche della corsia in salita, mentre dall’1 alle 16 di sabato lo stop dovrebbe interessare la sola direzione di piazza Barberini. Deviate, quindi, le linee 52, 61 e 160. La 52 passa in via Boncopagni; 61 e 160 su piazzaledel Barsile via di Porta Pinciana e via Ludovisi.

Di notte cambio di percorso anche per la n1. Domani sera, al passaggio delle 400 auto storiche da Villa Borghese, dove è previsto il radunto, a via Veneto, dove saranno in mostra, potranno essere deviati anche le linee 89, 490, 495 e 590.

Sempre domani, dalle 19,30 alle 21,30 a Fidene è in programma un corteo che sfilerà da piazza dei Vocazionisti a via Cortona dopo aver percorso via Radicofani. Anche in questo caso, sono possibili ricadute sulla viabilità. Sabato, invece, dalle 15 alle 19, sarà la volta di un corteo che sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto passando per via Cavour e via dei Fori Imperiali.

Prevista la presenza di 30mila persone, deviate o limitate 25 linee con possibili ripercussioni su altre 16. Dalle 12 alle 20,30, infine, manifestazione ciclistica Magna Longa in bici 2017 tra i Municipi VII, VIII, IX, XI. Possibili brevi stop o deviazioni i bus delle zone interessate.