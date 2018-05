Mille Miglia a Roma: la gara nel centro di Roma, strade chiuse e bus deviati

Giovedì prossimo la Mille Miglia arriverà a Roma. Luogo scelto per la rievocazione 2018 è via Veneto. La strada della Dolce Vita, tra allestimenti, svolgimento dell'evento e smontaggio strutture, sarà chiusa dalla mattina di martedì sino a sabato a mezzogiorno. Sono previste deviazioni anche per le linee 52, 61, 160, 590 e n1

Chiusura in due fasi

La prima fase scatterà martedì 15 maggio. Dalle 7 di martedì e sino a giovedì a mezzogiorno la strada sarà chiusa tra Porta Pinciana e via Ludovisi, in direzione di piazza Barberini. Le stesse chiusure sono previste anche tra giovedì e venerdì e sino a sabato a mezzogiorno. Giovedì, giorno dell'evento, da mezzogiorno a mezzanotte la chiusura sarà anche in senso opposto, ovvero da via Boncompagni a salire verso Porta Pinciana.

Bus deviati per la Mille Miglia 2018

Ecco cosa cambia per gli autobus di superficie secondo quanto riportato da muoversiaroma.it. I bus della linea 52 provenienti da via Archimede, quelli della linea 61 e 160 provenienti da viale Washington, della linea 590 provenienti da piazza Risorgimento e della n1 in arrivo da Battistini, saranno deviati. La 52 proseguirà per Porta Pinciana e via Ludovisi, via Boncompagni e via Piemonte, corso Italia e piazzale Brasile. Le linee 61, 160 e 590 saranno deviate su via di Porta Pinciana e via Ludovisi. Da qui riprenderanno via Veneto. Di notte, stessa deviazione per la n1 in arrivo da Battistini.

Solo giovedì, da mezzogiorno a mezzanotte, con la chiusura di via Veneto tra Porta Pinciana e via Ludovisi/via Boncompagni in entrambi i sensi di marcia, le linee saranno così deviate.

La 52 proseguirà per Porta Pinciana e via Ludovisi, via Boncompagni e via Piemonte, corso Italia e piazzale Brasile. I bus di 61, 160 e 590, verso via Veneto, da piazzale Brasile proseguiranno per Porta Pinciana e via Ludovisi; in arrivo da via Veneto altezza via Boncompagni, invece, raggiungeranno piazzale Brasile proseguendo su via Boncompagni, via Piemonte e coso Italia. Dopo la mezzanotte, prosegue la deviazione già in atto per la n1, ovvero in arrivo da Battistini deviazione su via di Porta Pinciana e via Ludovisi. Da qui la linea tornerà su via Veneto.