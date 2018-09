Minorenne in stato confusionale al Colosseo, riaccompagnata all'ospedale dal quale si era allontanata

L'hanno tranquilizzata dopo aver accolto la sua richiesta di aiuto per poi riaccompagnarla all'ospedale dal quale si era allontanata. La storia a lieto fine ha visto come protagonista una ragazza minorenne, che si aggirava in stato confusionale nella zona del Colosseo. E' accaduto nel pomeriggio di martedì 11 settembre.

Minorenne in stato confusionale al Colosseo

In particolare la giovane, intorno alle 18:20 di ieri, si è avvicinata in stato confusionale ai militari dell'Esercito Italiano in pattuglia in piazza del Colosseo, all'altezza di via Labicana. Qui si è rivolta ai soldati raccontando loro di essersi smarrita dopo essersi allontanata dall'ospedale presso la quale era in cura.

Soldati aiutano ragazza smarrita in via Labicana

I militari, del raggruppamento Lazio Umbria Abruzzo diretti dal Generale di Brigata Paolo Raudino, impiegati nell’operazione “Strade Sicure” , hanno quindi tranquillizzato la minore per poi chiedere supporto ad una Volante della Polizia di Stato. I poliziotti, effettuati gli accertamenti del caso, hanno quindi preso in carica la ragazza e l'hanno accompagnata al Policlinico Umberto I riaffidandola alle cure del personale medico.