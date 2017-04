Colosseo: tenta di disarmare militare in stazione, denunciato

Attimi di tensione nella mattinata di ieri all'interno della Stazione Colosseo della Metropolitana di Roma. L'attenzione dei militari, appartenenti al 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti, in servizio per l'operazione Strade Sicure, è stata attirata dalla presenza di uno uno del Senegal che generava sospetto.

I paracadutisti hanno quindi provveduto all'identificazione dell'uomo, il quale, mostrando da subito un comportamento insofferente, ha iniziato ad insultare il personale di servizio. Nel corso del controllo, improvvisamente l’uomo si è scagliato contro uno dei membri della pattuglia, cercando di sottrargli l'arma in dotazione.

La reazione dei militari, perfettamente addestrati, non si è fatta attendere: lo straniero è stato prontamente immobilizzato. In aiuto della pattuglia dell’Esercito è giunta immediatamente sul posto una Volante della Polizia di Stato, alla quale è stato consegnato l’individuo. L’uomo è stato quindi accompagnato presso il Commissariato Celio per gli accertamenti del caso. Il cittadino del Senegal, è stato denunciato dalla Polizia di Stato, per oltraggio a pubblico ufficiale.