Milion Marijuana March, corteo a tempo di reggae per la legalizzazione delle droghe leggere

Corteo a tempo di reggae, slogan contro il proibizionismo e 'spinello' libero. Ha sfilato sabato 30 giugno per le vie del Centro di Roma la Milion Marijuana March. Giunta alla sua edizione numero diciotto, sono state un migliaio le persone che hanno partecipato, per rivendicare il concetto di cannabis quale bene comune, alla marcia partita da piazza della Repubblica ed arrivata a piazza San Giovanni.

Milion Marijuana March a Roma

Anche quest'anno a Roma, come avviene tutti gli anni in numerose capitali mondiali, gli organizzatori ed i partecipanti hanno sfilato per la legalizzazione delle droghe leggere. Tre i punti chiave: fine di ogni persecuzione (sociale, penale ed amministrativa) nei confronti dei semplici assuntori; accesso incondizionato all'utilizzo terapeutico da parte dei pazienti che intendono sperimentare le indiscutibili proprietà benefiche della cannabis; riappropriazione del diritto per tutti e tutte di poter legittimamente coltivare una pianta che appartiene al patrimonio genetico dell'umanità.

Corteo per la legalizzazione della marijuana a Roma

Partito alle 14:00 da piazza della Repubblica, il corteo a ritmo di battere e levare con carri e slogan ha poi proseguito per via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto per poi terminare a San Giovanni intorno alle 20:00.