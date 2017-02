Fuga dal carcere di Rebibbia: catturato uno dei tre evasi

E’ stato catturato oggi in Lombardia uno dei tre evasi dal carcere di Rebibbia nell’ottobre dello scorso anno. Mikel Hasanbelli è stato scovato presso la casa di alcuni parenti a Luisago, in provincia di Como. Il 38enne, considerato elemento di spicco della criminalità albanese, assieme al fratello attualmente in carcere, doveva scontare una pena a 3 anni e 6 mesi, dopo la condanna del tribunale di Milano.

Al momento dell'irruzione, Hasanbelli ha tentato di fuggire e con sé aveva una carta di identità romena. Con lui c'erano dei familiari, tra cui un cugino arrestato, trovato in possesso di droga e anche lui con una carta di identità romena falsa.

L’EVASIONE - I tre fuggiaschi si sono resi protagonisti di un’evasione da film. Era il 27 ottobre dello scorso anno, quando tre uomini, segando le sbarre di una finestra si sono calati all’esterno della casa circondariale di Rebibbia utilizzando lenzuola. Si tratta di Basho Tesi, condannato all’ergastolo nel 2008, Ilir Pere condannato per tentato omicidio con fine pena nel 2041 e appunto Mikel Hasanbelli in carcere per sfruttamento della prostituzione con fine pena nel 2020.

GLI INDAGATI - La loro fuga ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 14 persone, tra cui anche l’ex direttore del carcere, con l’accusa di “colpa del custode”, una inosservanza colposa nelle regole di vigilanza all'interno della casa circondariale. Agli indagati è stato notificato l'atto di chiusura delle indagini che di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio.

CACCIA ALL'UOMO - Per i tre fuggiaschi è iniziata immediatamente una serrata caccia all’uomo. I primi risultati si sono avuti nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio, quando Mikel Hasanbelli, è stato catturato a casa di alcuni parenti presso cui si era rifugiato a Luisago, in provincia di Como.

L'operazione è stata condotta dalla Squadra mobile di Milano e Roma, in collaborazione con il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Dda della procura di Roma.