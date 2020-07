Famoso pittore rapinato in casa a Roma: picchiato con un bastone e legato alla sedia

Mattina di paura per Mikel Gjokaj, pittore di fama internazionale, picchiato, legato alla sedia e rapinato da un bandito solitario. L'agguato intorno alle 10:30 di mercoledì mattina mentre l'uomo rientrava nel suo appartamento di via della Pisana, nell'omonimo quartiere del Municipio Monteverde.

In particolare il 74enne, nato nell'allora ex Jugoslavia in quello che oggi è il Kosovo, è stato preso alle spalle una volta aperta la porta del suo appartamento. Colpito con un bastone per l'uomo è quindi cominciato l'incubo. L'anziano artista è stato infatti legato con i polsi ad una sedia mediante dei lacci delle scarpe.

Rinchiuso nella stanza il rapinatore si è però "accontentato" dei 500 euro trovati nel portafoglio della vittima, senza rubare altro, tantomeno una delle opere che il pittore aveva nel suo appartamento.

Riuscito a liberarso Mikel Gjokaj ha quindi chiesto aiuto. Sul posto è quindi intervenuta la polizia e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il 74enne in codice giallo all'Aurelia Hospital.

Ascoltato il pittore, sul caso stanno indagando gli investigatori del Commissariato Monteverde di polizia.