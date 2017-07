Rocca di Papa: migranti scendono in strada e occupano via dei Laghi

Via dei Laghi occupata da un gruppo di migranti. Nella mattinata di ieri ai Castelli Romani una cinquantina di ospiti eritrei del centro di accoglienza Mondo Migliore si sono riversati in strada per far sentire la propria voce.

Uomini e donne, pacificamente, hanno occupato la via provinciale, con pesanti ripercussioni al traffico e malumori tra gli automobilisti costretti in coda. A documentare la situazione David L., un residente di zona, che ha postato un video dell'accaduto sui social network. Le immagini sono diventate subito virali.

Sul posto le pattuglie di polizia di Frascati e i carabinieri della Stazione di Rocca di Papa, nonché la polizia Locale di Rocca di Papa per ripristinare la viabilità. La situazione poi è tornata gradualmente alla normalità dopo circa un'ora. A provocare la rivolta degli africani, secondo i primi riscontri delle forze dell'ordine, sarebbe stata una lite tra un eritreo e un siriano ospiti del centro. Tensioni quelle tra i due gruppi, presenti da tempo all'interno della struttura.

Lo scorso novembre poi si sono registrate altre proteste, con i migranti in strada che lamentavano di non avere l'acqua calda e di sentire freddo per la mancanza di riscaldamenti.