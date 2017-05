Salone: entra a tutta velocità nella baraccopoli con la microcar rubata, poi la fuga a piedi

E' entrato a forte velocità all'interno della baraccopoli istituzionale di via di Salone a bordo di un veicolo rubato. Una corsa che non è passata inosservata ad una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale in servizio all'ingresso dell'area del campo rom della periferia est della Capitale con gli agenti che si sono gettati all'inseguimento della microcar. Messo alle strette il conducente non ha potuto far altro che abbandonare il mezzo, una microcar Aixam, e darsi alla fuga. E' accaduto nel pomeriggio di ieri 18 maggio.

MICROCAR RUBATA - Gli agenti dello SPE hanno chiesto rinforzi e sono scattati una serie di controlli: la targa è risultata rubata, così come un motoveicolo, nascosto poco distante. Al termine degli accertamenti è stato possibile contattare i rispettivi proprietari, che sono tornati così in possesso dei loro mezzi.

FURGONE CON MOTO RUBATE - Questa mattina ulteriori controlli nel campo hanno portato al ritrovamento di un furgone, risultato rubato ad un cittadino del Bangladesh in via Cassia. All’interno c’erano due motoveicoli, entrambi di provenienza furtiva. I mezzi sono stati sequestrati. Le indagini sono tutt'ora in corso.