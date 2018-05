Modificano le auto per renderle più veloci: quattro microcar sequestrate ai Parioli

Si scambiavano “dritte” per rendere più performanti le loro auto così da sfrecciare senza limiti tra le strade parioline. L’iniziativa di alcuni giovani è stata però stoppata dall’intervento delle forze dell’ordine impegnate in un’attività di controllo del territorio con particolare attenzione alle zone sensibili.

Si scambiavano consigli per rendere le loro microcar più veloci

Comitive di giovani si ritrovavano tra le strade quartiere Parioli e si scambiavano consigli utili per le loro auto che oltre a renderle più potenti le rendevano anche più pericolose per la loro incolumità e per quella degli altri. Le micro car possedute dai giovani pariolini, per lo più minorenni, avevano modifiche contrarie e non riconosciute dal Certificato di Idoneità tecnica.

Quattro microcar sequestrate

I carabinieri della compagnia Parioli, insieme ai colleghi del nucleo Radiomobile, del gruppo Tutela del Lavoro e antisofisticazione hanno provveduto al sequestro di tre quadricicli. Nell’ambito dei controlli è stato sanzionato un giovane ragazzo di 16 anni perché sorpreso a trasportare a bordo della sua microcar un’altra persona. Anche in questo caso il quadriciclo è stato sequestrato.