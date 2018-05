Michaela Biancofiore aggredita in centro, giovane tenta di rapinare la deputata di Forza Italia

Michaela Biancofiore è stata aggredita nella notte in via Nazionale, al centro di Roma. La deputata di Forza Italia che intorno all'una stava portando il suo cane a spasso, è stata aggredita da un uomo che ha tentato di rubarle il cellulare. Lei ha reagito e l'uomo è fuggito. Poco dopo i carabinieri dei nucleo radiomobile di Roma lo hanno arrestato.

"L'episodio accaduto è stato personalmente scioccante", ha detto Biancofiore. Secondo quanto ricostruito l'esponente di FI era a a passeggio quando un ragazzo, 23enne del Sudan, l'ha spinta con violenza contro un muro e ha poi tentato di sottrarle il telefono cellulare. La deputa ha quindi reagito mettendo in fuga l'uomo.

In quel momento la parlamentare ha attirato l'attenzione di un'auto dei Carabinieri di passaggio. I militari del Nucleo Radiomobile, raccolta una sommaria descrizione, hanno avviato le ricerche e hanno rintracciato e bloccato l'uomo in piazza del Quirinale. Il cittadino del Sudan è stato denunciato per tentata rapina. Secondo gli accertamenti il 23enne era anche colpito dal divieto di dimora a Roma.

"Non conosco i nomi dei due carabinieri che mi hanno soccorso ieri sera ma vorrei esprimere la mia più profonda e sincera gratitudine nei loro confronti e in quelli di tutto il Comando Generale dei Carabinieri del Quirinale per la grande professionalità dimostrata dagli operatori nel loro tempestivo intervento", commenta Biancofiore che si è riservata di ricorrere alle cure mediche.