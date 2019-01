Di ritorno da Roma con mezzo chilo di hashish da spacciare sul litorale, fermati al casello

Erano andati a Roma dove avevano acquistato mezzo chilo di hashish destinato al mercato del litorale di Civitavecchia. Ad attenderli al casello gli investigatori di polizia del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Nicola Regna che hanno arrestato un ragazzo di 29 anni e la sua compagna di 34, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante mirati servizi di polizia, volti a contrastare i reati in genere ed in particolare per prevenire quelli in materia di stupefacenti, i poliziotti hanno tenuto d’occhio una giovane coppia, nota per i precedenti specifici, che negli ultimi giorni era stata notata effettuare continui spostamenti, sia a piedi che in auto.

In serata gli agenti hanno proceduto al controllo dei due, di ritorno in auto dalla Capitale, nei pressi del casello autostradale Civitavecchia Nord a bordo dell’autovettura a loro in uso.

All’atto del controllo la donna è stata trovata in possesso di una busta contenente 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in vari panetti, mentre l’uomo, di nazionalità nordafricana, sebbene privo di attività lavorativa e di alcun sostentamento economico, è stato trovato in possesso di una ingente somma di denaro, del quale non sapeva fornire spiegazioni, il tutto immediatamente sequestrato.

La successiva perquisizione presso la loro abitazione, ha permesso di rinvenire materiale e strumenti atti al confezionamento dello stupefacente per il successivo spaccio al dettaglio.

La coppia è stata arrestata per concorso nella detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito della medesima attività condotta dagli investigatori della squadra di polizia giudiziaria, nei giorni immediatamente precedenti, sempre in ambito cittadino, sono stati effettuati altri mirati controlli, all’esito dei quali 3 uomini sono stati indagati in stato di libertà, sempre per detenzione di droga ai fini di spaccio, con conseguente sequestro di circa 20 grammi di cocaina