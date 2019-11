Metro A, chiusa la stazione Spagna per fumo in galleria

Non c'è pace, oggi, per la Metro A. Dopo il treno guasto a Cornelia, tocca alla stazione Spagna chiusa per l'attivazione improvvisa dell'allarme antincendio intorno alle 15:15 circa. Il personale Atac ha fatto evacuare tutti passeggeri.

Sul posto anche i vigili del fuoco. Ancora da capire le cause. Probabilmente un surriscaldamento dei freni del treno rotto a Cornelia: trascinato fino al deposito avrebbe infatti generato fumo in galleria.

Atac, in una nota, ha spiegato: "Non si è verificato alcun incendio nelle stazioni. Gli allarmi sono scattati a causa della presenza di fumo provocato dai freni bloccati del treno guasto che è stato necessario trainare al deposito per ripristinare velocemente il servizio. La necessità di movimentarlo ha provocato l'emissione di fumo e il conseguente disservizio".