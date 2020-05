Metro Roma, mattinata di caos: stazione Furio Camillo chiusa e guasti sui treni della linea B e C

Stazione di Furio Camillo chiusa per guasto tecnico, treni rotti invece alla stazione Mirti e ad Eur Magliana. Mattinata difficile per gli utenti Atac che hanno dovuto fare i conti con gli ennesimi disservizi. Il primo, in ordine di tempo, è quello della Metro A.

Qui, da inizio servizio e quindi dalle 5:30 del mattino, la stazione Furio Camillo è stata chiusa per manutenzioen alle scale mobili

Poco dopo, intorno alle 8:50, un nuovo disagio, questa volta per gli utenti della Metro C con un treno rotto alla stazione Mirti (poi portato in deposito) e la tratta temporaneamente limitata in direzione Pantano.

A completare la mattina, un treno arrivato rotto alla stazione Eur Magliana della Metro B alle 9:18 e tornato indietro saltando così la corsa. Nella circostanza l'assembramento all'interno dei vagoni è stato limitato grazie al fatto che non si tratta più di un cosiddetto orario di punta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.