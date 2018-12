Metro Roma: Spagna e Barberini stazioni a intermittenza, altro giorno di passione sulla linea A

Ancora un giorno di passione. La Metro A di Roma funziona, le stazioni Spagna e Barberini solo a intermittenza. Ed ecco che, dopo martedì, anche oggi 19 dicembre gli utenti sono costretti a fare i conti con i lavori alle scale mobili dei due scali del centro. Quello che sta succedendo è descritto in questo articolo.

Nel frattempo, però, dal pomeriggio di oggi l'account Twitter di Atac ha annunciato una nuova chiusura totale della fermata Spagna, da giorni prima off limits poi aperta a singhiozzo o soltanto per i passeggeri in discesa.

Dalle 16.30 circa è toccato quindi alla stazione Barberini: aperta a metà, con i passeggeri che possono soltanto scendere dai treni ma non salire. Alle 17:35, invece, Spagna è stata di nuovo aperta dopo che le verifiche tecniche si sono concluse. Alle 18 Barberini è tornata alla completa funzionalità.

E così il centro, nella seconda parte della giornata, resta ancora una meta difficile da raggiungere. Anche perché la terza stazione del centro di Roma, quella di Repubblica, resta e resterà chiusa ancora per diverso tempo, probabilmente fino alla fine dell'anno [qui l'articolo completo]. Agli utenti dei mezzi pubblici non resta che commentare sui social.

#info #atac - Metro A: chiusa stazione Spagna, i treni transitano senza fermare (verifica tecnica impianti di stazione) #roma — infoatac (@InfoAtac) 19 dicembre 2018