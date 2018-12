Metro Roma, ancora problemi con le scale mobili: Barberini aperta solo in uscita

Un passo indietro. Mentre tra venerdì e sabato sembravano avviarsi a risoluzione i problemi con le fermate centrali della metropolitana di Roma, linea A, oggi Barberini torna agibile solo in uscita. L'accesso è temporaneamente sospeso "per verifica impianti di traslazione", comunica l'Atac sul suo profilo Twitter. Tradotto: ancora problemi con le scale mobili.

Stessa sorta per la metro Spagna che continua a non far salire i passeggeri. L'indicazione di Atac è "per treni in direzione Battistini-Anagnina utilizzare stazioni Flaminio o Termini"

Venerdì Barberini era tornata completamente agibile. Nel pomeriggio di sabato la parziale riapertura della metro Spagna sembrava promettere un ritorno alla normalità. Così invece non è stato.

La parziale chiusura di Spagna e Barberini si unisce a quella della metro Repubblica dove i treni transitano senza fermare. Qui sono ancora in corso gli accertamenti delle autorità a seguito dell'incidente che ha determinato il crollo della scala mobile avvenuto nella serata di martedì 23 ottobre.

#info #atac - Metro A: temporaneamente limitati gli accessi alle stazioni Barberini e Spagna. Attivo servizio bus di supporto tra Termini-Repubblica-Barberini-Porta Pincinana-Flaminio #roma — infoatac (@InfoAtac) 17 dicembre 2018